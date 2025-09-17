Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Limnatis
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Limnatis, Chipre

3 habitaciones
3
Apartamento Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Limnatis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limnatis, Chipre
Dormitorios 2
Área 126 m²
Este apartamento de dos dormitorios en Eden Golf, Geroskipou, combina estilo moderno con fun…
$397,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 3 habitaciones en Limnatis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limnatis, Chipre
Dormitorios 3
Área 183 m²
Este apartamento de tres dormitorios en Eden Golf, Geroskipou, ofrece un espacio generoso y …
$480,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 1 habitacion en Limnatis, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Limnatis, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Este apartamento de una habitación en Eden Golf, Geroskipou, ofrece un espacio de vida elega…
$274,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Estudio en Limnatis, Chipre
Estudio
Limnatis, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Este moderno apartamento estudio en Eden Golf en Geroskipou, cerca de Paphos, es una mezcla …
$192,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Limnatis, Chipre

con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir