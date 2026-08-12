Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Limassol Municipality
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Alquiler a largo plazo de villas con vistas al mar en Limassol Municipality, Chipre

;
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa de 4 dormitorios en Limasol, Chipre
Villa de 4 dormitorios
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 465 m²
Esta impresionante villa de 4 dormitorios, con una habitación adicional de sirvienta, está s…
$15,490
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Limassol Municipality, Chipre

con Jardín
Realting.com
Ir