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Alquiler a largo plazo de con jardín en Limassol Municipality, Chipre

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Otro 900 m² en Limasol, Chipre
Otro 900 m²
Limasol, Chipre
Área 900 m²
Este nuevo desarrollo exclusivo, programado para la entrega en septiembre de 2026, muestra l…
$24,612
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Fox Smart Estate Agency
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Otro 900 m² en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
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