Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Limassol Municipality
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Bungalow

Arrendamiento a largo plazo bungalows en Limassol Municipality, Chipre

;
Bungalow Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Bungalow de 3 dormitorios en Limasol, Chipre
Bungalow de 3 dormitorios
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Este hermoso bungalow amueblado de 3 dormitorios se encuentra en el pueblo Pyrgos, que ofrec…
$2,967
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir