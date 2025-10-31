Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Dúplex con Jardín en venta en Limassol Municipality, Chipre

4 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
The Only Luxury Apartments on the Sea in the Mediterranean The final and most exclusive res…
$4,53M
Dúplex 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,22M
Dúplex 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,14M
Monte OnlineMonte Online
Dúplex 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
For sale: Discover this modern off-plan duplex penthouse, offering a spacious internal area …
$754,786
