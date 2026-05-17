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Mansiones del mar en venta en Limassol District, Chipre

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Casa grande 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa grande 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 310 m²
Maisonette de lujo frente a la playa en venta en la zona turística de Germasogeia, Limassol.…
$951,883
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
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