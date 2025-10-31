Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Dúplex del mar en venta en Limassol District, Chipre

Limasol
9
Koinoteta Agiou Tychona
4
Germasogeia
16
3 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 274 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$7,23M
Dúplex 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
The Only Luxury Apartments on the Sea in the Mediterranean The final and most exclusive res…
$4,53M
Dúplex 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 261 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$6,42M
Parámetros de las propiedades en Limassol District, Chipre

