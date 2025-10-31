Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Limassol District
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Jardín

Dúplex con Jardín en venta en Limassol District, Chipre

Limasol
9
Koinoteta Agiou Tychona
4
Germasogeia
16
Dúplex Borrar
Eliminar
12 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,97M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Available 3 bedroom duplex penthouse with a roof garden. The apartment has covered areas 125…
$1,77M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 274 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$7,23M
Dejar una solicitud
Ness Wii MarketNess Wii Market
Dúplex 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 109 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,32M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 182 m²
The Only Luxury Apartments on the Sea in the Mediterranean The final and most exclusive res…
$4,53M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Prodromos, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 228 m²
For sale is a spacious off-plan duplex located in the peaceful area of Prodromos. This prope…
$3,06M
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Dúplex 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,22M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,14M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dúplex 4 habitaciones
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 261 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$6,42M
Dejar una solicitud
Atlas PropertyAtlas Property
Dúplex 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 337 m²
Rising above Limassol’s skyline, this unique 23-floor residential high-rise redefines luxury…
$3,83M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Dúplex 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
For sale: Discover this modern off-plan duplex penthouse, offering a spacious internal area …
$754,786
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Dúplex 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 98 m²
For sale is a charming duplex located in the desirable area of Potamos Germasogeias. This we…
$754,786
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Limassol District, Chipre

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir