Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Latsia - Geri Municipality
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en Latsia Geri Municipality, Chipre

Latsia
122
Yeri
68
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Latsia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Latsia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 83 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Latsia, Nicosia, Chipre
$276,045
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Latsia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Latsia, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 233 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Latsia, Nicosia, Chipre
$803,140
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Latsia Geri Municipality

áticos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Latsia Geri Municipality, Chipre

con Jardín
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir