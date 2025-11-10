Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Lasa
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Lasa, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
7 propiedades total found
Apartamento en Lasa, Chipre
Apartamento
Lasa, Chipre
Residential land of 2676m sq located in Lasa of Paphos district.Building density=90%, covera…
$139,345
Dejar una solicitud
Apartamento en Lasa, Chipre
Apartamento
Lasa, Chipre
This plot is Located in Lasa, Paphos, district.It has an area of 5,435sqm and benefits from …
$191,600
Dejar una solicitud
Apartamento en Lasa, Chipre
Apartamento
Lasa, Chipre
A large parcel of land in the village of Lasa, Paphos district There are olives trees pla…
$63,867
Dejar una solicitud
Monte OnlineMonte Online
Apartamento en Lasa, Chipre
Apartamento
Lasa, Chipre
For sale: an exceptional opportunity to acquire development land in the picturesque area of …
$75,479
Dejar una solicitud
Apartamento en Lasa, Chipre
Apartamento
Lasa, Chipre
This plot is located in Lasa village , Paphos district.It has an area of 4,683sqm and benefi…
$232,242
Dejar una solicitud
Apartamento en Lasa, Chipre
Apartamento
Lasa, Chipre
A large residential plot in Lasa, Paphos district The property has a flat surface with a …
$127,733
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Apartamento en Lasa, Chipre
Apartamento
Lasa, Chipre
The asset is a field in Lasa. It is located 600m from the centre of the village and offers e…
$104,509
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Lasa, Chipre

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir