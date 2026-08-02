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Bungalow en venta en Laneia, Chipre

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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Lania, Chipre
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Lania, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 245 m²
Una piedra única construida Bungalow en el pueblo buscado de Laniea. La propiedad fue constr…
$975,268
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Parámetros de las propiedades en Laneia, Chipre

con Jardín
Baratos
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