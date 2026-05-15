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Casas del mar en Venta en Kritou Tera, Chipre

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1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Kritou Terra, Chipre
Casa 3 habitaciones
Kritou Terra, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Encantadora casa de 3 dormitorios en Tranquil Kritou Tera Village Ubicación: Situado en el…
$311,702
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Kritou Tera, Chipre

con Jardín
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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