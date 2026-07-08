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Villas con Jardín en venta en Kourio Municipality, Chipre

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Ypsonas Municipality
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2 propiedades total found
Villa en Ypsonas Municipality, Chipre
Villa
Ypsonas Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Venta: Descubre esta hermosa villa independiente que ofrece confort y estilo en el corazón d…
$3,36M
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Villa en Ypsonas Municipality, Chipre
Villa
Ypsonas Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Una espaciosa villa independiente en venta en Ypsonas, situada en una gran parcela de 640 me…
$698,658
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Parámetros de las propiedades en Kourio Municipality, Chipre

Baratos
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