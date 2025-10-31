Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Alquiler a largo plazo de casas independientes con jardín en Kourio Municipality, Chipre

2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Episkopi Municipality, Chipre
Casa 3 habitaciones
Episkopi Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
This stunning house is Located in Episkopi village and is a 10 minute drive to Limassol.The …
$4,413
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Erimi Municipality, Chipre
Casa 3 habitaciones
Erimi Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
This spacious house for rent in Erimi offers a comfortable living experience with an interna…
$2,439
por mes
Dejar una solicitud
