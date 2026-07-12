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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Kourio Municipality, Chipre

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Ypsonas Municipality
8
Propiedad comercial Borrar
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9 propiedades total found
Almacén 1 000 m² en Kato Polemidion Municipality, Chipre
Almacén 1 000 m²
Kato Polemidion Municipality, Chipre
Área 1 000 m²
Situado directamente en la carretera principal de Ypsonas, uno de los distritos industriales…
$10,219
por mes
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Almacén 1 100 m² en Ypsonas Municipality, Chipre
Almacén 1 100 m²
Ypsonas Municipality, Chipre
Área 1 100 m²
Descripción de la propiedad Una excelente oportunidad para alquilar un almacén moderno y bi…
$17,284
por mes
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Propiedad comercial 1 000 m² en Ypsonas Municipality, Chipre
Propiedad comercial 1 000 m²
Ypsonas Municipality, Chipre
Área 1 000 m²
Almacén que ofrece una superficie cubierta de 1.000 m2 y una parcela de 4.000 m2 en la zona …
$9,135
por mes
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Almacén 900 m² en Ypsonas Municipality, Chipre
Almacén 900 m²
Ypsonas Municipality, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 900 m²
Espacioso almacén con oficinas privadas Ypsonas . Situado al norte de la carretera en la 3a …
$10,590
por mes
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Oficina 1 584 m² en Ypsonas Municipality, Chipre
Oficina 1 584 m²
Ypsonas Municipality, Chipre
Área 1 584 m²
Disponible en alquiler, esta espaciosa oficina de uso ofrece 1584 m2 de espacio interno, con…
$64,530
por mes
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Oficina 1 188 m² en Ypsonas Municipality, Chipre
Oficina 1 188 m²
Ypsonas Municipality, Chipre
Área 1 188 m²
Disponible en alquiler, esta espaciosa oficina de uso ofrece 1188 m2 de espacio interno, con…
$48,398
por mes
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Almacén 1 000 m² en Ypsonas Municipality, Chipre
Almacén 1 000 m²
Ypsonas Municipality, Chipre
Área 1 000 m²
Un almacén industrial en Ypsonas, Limassol, ahora disponible para alquiler. Con 1.000 m2 de …
$10,466
por mes
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Almacén 1 000 m² en Erimi Municipality, Chipre
Almacén 1 000 m²
Erimi Municipality, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 000 m²
Alquiler: Gran almacén en Erimi, que ofrece 1.000 metros cuadrados de espacio interno. Esta …
$7,416
por mes
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Oficina en Ypsonas Municipality, Chipre
Oficina
Ypsonas Municipality, Chipre
nuevo almacén de oficinas construido en 2024 disponible para alquiler. - 4 Plantas de conte…
$18,166
por mes
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