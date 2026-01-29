Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Kourio Municipality, Chipre

Ypsonas Municipality
47
Sotira Lemesou Municipality
13
Trachoni Municipality
11
Episkopi Municipality
8
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Ypsonas Municipality, Chipre
Casa 3 habitaciones
Ypsonas Municipality, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 2/3
Experimente lo último en la vida moderna en Limassol, Chipre. Esta impresionante casa de con…
$323,523
