Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Korfi
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Korfi, Chipre

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Korfi, Chipre
Casa 5 habitaciones
Korfi, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Este hermoso bungalow de 4 dormitorios está construido en una cima de montaña en el tranquil…
$3,11M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Korfi, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir