Propiedades residenciales en venta en Korfi, Chipre

2 propiedades total found
Apartamento en Korfi, Chipre
Apartamento
Korfi, Chipre
Abrazar la oportunidad con esta vasta tierra agrícola de 7693 metros cuadrados en los alrede…
$221,620
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Casa 5 habitaciones en Korfi, Chipre
Casa 5 habitaciones
Korfi, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Este hermoso bungalow de 4 dormitorios está construido en una cima de montaña en el tranquil…
$3,11M
Parámetros de las propiedades en Korfi, Chipre

