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Villas del mar en venta en Konia, Chipre

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10 propiedades total found
Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 323 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$2,46M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 323 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$2,48M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Situado en el encantador pueblo de Konia la propiedad ofrece una experiencia de vida de prim…
$668,428
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CoexCoex
Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 510 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$2,98M
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Konia, Chipre
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Nº de cuartos de baño 4
Área 323 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$2,51M
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Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 2
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Área 117 m²
Situado en el encantador pueblo de Konia la propiedad ofrece una experiencia de vida de prim…
$656,883
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MontbelMontbel
Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 510 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$3,11M
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Villa en Konia, Chipre
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Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Situado en el encantador pueblo de Konia la propiedad ofrece una experiencia de vida de prim…
$528,739
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Villa en Konia, Chipre
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Konia, Chipre
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Nº de cuartos de baño 5
Área 510 m²
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$3,11M
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Villa en Konia, Chipre
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Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Situado en el encantador pueblo de Konia la propiedad ofrece una experiencia de vida de prim…
$505,650
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