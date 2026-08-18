Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Times
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Koinoteta Times, Chipre

;
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Timi, Chipre
Casa 3 habitaciones
Timi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Alquiler: Descubra esta casa de planta baja de 3 dormitorios en Timi, Paphos, que ofrece un…
$1,940
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Timi, Chipre
Casa 3 habitaciones
Timi, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Alquiler: Descubra esta casa de planta baja de 3 dormitorios en Timi, Paphos, que ofrece un…
$1,940
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Times, Chipre

con Jardín
con Vistas al mar
Realting.com
Ir