Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al mar en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
This furnished two-bedroom apartment is located in the highly desirable Amathountas area, di…
$1,742
por mes
Parámetros de las propiedades en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre

