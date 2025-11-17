Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Pyrgou Lemesou
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Jardín

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre

3 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 220 m²
Exceptional Five-Bedroom Villa in Tranquil Pyrgos Countryside is offered fully furnished and…
$6,967
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
An exceptional Ground Floor Residence in One of Cyprus’s Finest Luxury Resorts - The Residen…
$3,484
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Pyrgos Lemesou, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Lovely house available fully furnished in the quiet village of Pyrgos.  Just 7 minutes drivi…
$5,225
por mes
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Koinoteta Pyrgou Lemesou, Chipre

con Vistas al mar