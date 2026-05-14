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Arrendamiento a largo plazo bungalows en Koinoteta Parekklesias, Chipre

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2 propiedades total found
Bungalow de 2 dormitorios en Parekklisia, Chipre
Bungalow de 2 dormitorios
Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Situado en las tranquilas colinas de Pareklisia, este sencillo y moderno bungalow de planta …
$1,532
por mes
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Bungalow de 2 dormitorios en Parekklisia, Chipre
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Parekklisia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Parekklesias, Chipre

con Vista a la montaña
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