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Arrendamiento a largo plazo áticos en Koinoteta Mouttagiakas, Chipre

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Ático 3 habitaciones en Koinoteta Mouttagiakas, Chipre
Ático 3 habitaciones
Koinoteta Mouttagiakas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Piso 3
Este impresionante y bellamente renovado ático de tres dormitorios ofrece una experiencia de…
$3,974
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
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