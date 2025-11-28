Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en Koinoteta Mouttagiakas, Chipre

2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Descubra su casa costera perfecta con este hermoso y refrescante apartamento de dos dormitor…
$2,841
por mes
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 4 habitaciones en Koinoteta Mouttagiakas, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Koinoteta Mouttagiakas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Situado en la prestigiosa zona de Mouttagiaka, esta impresionante casa está a solo 3 minutos…
$5,185
por mes
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
