Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Mandrion
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento
  6. Jardín

Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con jardín en Koinoteta Mandrion, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Mandria, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Mandria, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 90 m²
Esta espaciosa maisonette ofrece un cómodo espacio habitable de 90 metros cuadrados en el en…
$1,286
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir