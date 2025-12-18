Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Lempas
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Koinoteta Lempas, Chipre

3 habitaciones
5
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Lempa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lempa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Dentro de un área de más de 90.000 metros cuadrados, más de 60 villas tradicionales y modern…
$749,009
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Apartamento 3 habitaciones en Lempa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lempa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Dentro de un área de más de 90.000 metros cuadrados, más de 60 villas tradicionales y modern…
$749,009
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Koinoteta Lempas, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir