Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koinoteta Kissonergas
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Villa

Arrendamiento a largo plazo villas en Koinoteta Kissonergas, Chipre

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa de 2 dormitorios en Kissonerga, Chipre
Villa de 2 dormitorios
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado a solo 500 metros de la playa, esta nueva villa de 2 dormitorios, de 2 baños ofrece …
$3,320
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir