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Arrendamiento a largo plazo mansiones en Koinoteta Chloraka, Chipre

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Casa grande 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Casa grande 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Descubre esta hermosa maisonette totalmente amueblada ubicada en la zona codiciada de la Baj…
$1,758
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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