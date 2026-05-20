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Casas con Jardín en Venta en Koinoteta Akrountas, Chipre

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1 propiedad total found
Villa en Akrounda, Chipre
Villa
Akrounda, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Construido en 2012, esta excepcional residencia extiende más de 700 metros cuadrados a travé…
$3,73M
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
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