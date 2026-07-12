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Alquiler a largo plazo de villas con vistas a la montaña en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

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2 propiedades total found
villa de 5 dormitorios en Agios Tychonas, Chipre
villa de 5 dormitorios
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Esta propiedad bien designada es ideal para una familia grande y amigable con mascotas. Exce…
$9,135
por mes
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Villa 6 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Villa 6 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 320 m²
Bienvenido a esta exquisita casa moderna, una maravilla arquitectónica de tres niveles con i…
$15,987
por mes
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Parámetros de las propiedades en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

con Jardín
con Vistas al mar
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