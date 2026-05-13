Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koilani
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Koilani, Chipre

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Kilani, Chipre
Casa 2 habitaciones
Kilani, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Ubicado en el serena y pintoresco pueblo de Koilani, esta encantadora casa de dos dormitorio…
$153,492
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Koilani, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir