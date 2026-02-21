Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Koilani
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Koilani, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 7 habitaciones en Kilani, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Kilani, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Situado en el distrito de Lemesos (Limassol), el encantador pueblo de Koilani se encuentra a…
$3,46M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Koilani, Chipre

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir