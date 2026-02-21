Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Koilani, Chipre

10 propiedades
Apartamento 7 habitaciones en Kilani, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Kilani, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Situado en el distrito de Lemesos (Limassol), el encantador pueblo de Koilani se encuentra a…
$3,46M
Apartamento en Kilani, Chipre
Apartamento
Kilani, Chipre
La tierra tiene acceso a la carretera, con un 10% de densidad de edificios y cobertura y un …
$288,081
Apartamento en Kilani, Chipre
Apartamento
Kilani, Chipre
Hay una gran tierra agrícola situada en Koilani Limassol. Planificación z Densidad = 10%, Co…
$57,616
OneOne
Apartamento en Kilani, Chipre
Apartamento
Kilani, Chipre
Terrenos elevados agrícolas, unidos a una carretera registrada en Koilani con agua y electri…
$63,378
Apartamento en Kilani, Chipre
Apartamento
Kilani, Chipre
For sale: A large 6,355 m2 field situated in the peaceful area of Koilani. This spacious plo…
$123,098
Apartamento en Kilani, Chipre
Apartamento
Kilani, Chipre
Una oportunidad para adquirir tres campos agrícolas debutantes ofrecidos como una sola propi…
$23,207
Apartamento en Kilani, Chipre
Apartamento
Kilani, Chipre
Terreno residencial en la localidad de Koilani del distrito de Limassol. Está situado a una …
$80,663
Apartamento en Kilani, Chipre
Apartamento
Kilani, Chipre
Un hermoso pedazo de tierra en la zona de Koilani pueblo con un factor de construcción del 1…
$115,232
Apartamento en Kilani, Chipre
Apartamento
Kilani, Chipre
Koilani es un hermoso pueblo cerca de Pera Pedi, Platres y 30 minutos de LimassolEste pedazo…
$74,901
Apartamento en Kilani, Chipre
Apartamento
Kilani, Chipre
Terreno de 2007m2, tasa de cobertura 10%, densidad de construcción 10% y no. de pisos 2, en …
$43,212
Parámetros de las propiedades en Koilani, Chipre

