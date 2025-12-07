Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Kofinou
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Kofinou, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Kofinou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kofinou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
A modern apartment building, 200m from the beach with views of the sea. The interior design…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kofinou, Chipre

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir