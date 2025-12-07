Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Kofinou
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Kofinou, Chipre

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Kofinou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kofinou, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 4/5
El complejo OLEA RESIDENCE se limita a la ubicación de Gechitkale, que es el centro más acce…
$128,064
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kofinou, Chipre

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir