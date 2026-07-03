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Apartamentos en venta en Kato Lefkara, Chipre

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Apartamento 2 habitaciones en Kato Lefkara, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kato Lefkara, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Proyecto moderno en Lefkara. El proyecto consta de 10 apartamentos. Características clave C…
$265,223
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Apartamento 2 habitaciones en Kato Lefkara, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kato Lefkara, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Proyecto moderno en Lefkara. El proyecto consta de 10 apartamentos. Características clave C…
$270,988
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