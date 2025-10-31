Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Kaminaria
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Kaminaria, Chipre

1 propiedad total found
Apartamento en Kaminaria, Chipre
Apartamento
Kaminaria, Chipre
A Residential plot in Prodromos area in Limassol in  H3 zone 35% cover ratio , building dens…
$278,690
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kaminaria, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir