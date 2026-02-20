Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Kalo Chorio Larnacas
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Kalo Chorio Larnacas, Chipre

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Kalo Chorio Larnakas, Chipre
Casa 4 habitaciones
Kalo Chorio Larnakas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
A 4-bedroom detached house is currently under construction in Kalo Chorio, Larnaca, offering…
$1,43M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kalo Chorio Larnacas, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir