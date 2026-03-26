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Casas con Jardín en Venta en Ineia, Chipre

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1 propiedad total found
Casa 7 habitaciones en Ineia, Chipre
Casa 7 habitaciones
Ineia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 218 m²
Hermoso diseño Casa situada en uno de los pueblos más tradicionales de Paphos. El pueblo de …
$692,671
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
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