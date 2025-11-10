Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Ineia, Chipre

Casa 2 habitaciones en Ineia, Chipre
Casa 2 habitaciones
Ineia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situated on a generous 700 m² plot, this charming property has been fully renovated in 2025 …
$310,065
Villa en Ineia, Chipre
Villa
Ineia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Tres (3) habitación casa en alquiler en el hermoso pueblo Innia, Paphos con una vista impres…
$505,916
Casa 2 habitaciones en Ineia, Chipre
Casa 2 habitaciones
Ineia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Discover a charming home in the picturesque village of Ineia. This beautiful resale house of…
$203,212
