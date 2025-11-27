Residencia Permanente en Chipre mediante Inversión – Trámite Acelerado | Nueva propiedad desde 300.000 € en Limassol y Pafos

Sobre el Programa de Inmigración

El Programa de Residencia Permanente en Chipre—oficialmente conocido como Residencia Permanente de Chipre (Reglamento 6(2))—es uno de los programas de residencia por inversión más atractivos y fiables de la Unión Europea, ofreciendo una vía acelerada para obtener la residencia permanente en Chipre para ciudadanos no pertenecientes a la UE y sus familias. Al invertir un mínimo de 300.000 € (más IVA) en una propiedad residencial nueva, los solicitantes pueden obtener la residencia permanente de por vida, normalmente aprobada tras la debida diligencia y la presentación de la documentación requerida.

Este programa es ideal para familias que buscan servicios sanitarios, seguridad, educación y calidad de vida de estándar europeo, sin la necesidad de trasladarse a Chipre a tiempo completo. Los titulares de la residencia deben visitar Chipre al menos una vez cada dos años, mantener la inversión inmobiliaria que califica y demostrar ingresos anuales estables procedentes del extranjero.

Por qué Limassol y Paphos son las mejores opciones para obtener la Residencia Permanente en Chipre

Limassol y Paphos se posicionan constantemente como las regiones preferidas por los inversores que solicitan el permiso de residencia permanente en Chipre, gracias a su estilo de vida, infraestructura y sólidos mercados inmobiliarios:

Limassol ofrece un entorno cosmopolita moderno, torres de lujo frente al mar, puertos deportivos de alto nivel, colegios internacionales y una fuerte demanda de alquiler. Es el principal centro para los inversores que buscan propiedades de primera calidad para la residencia en Chipre, oportunidades de negocio y servicios de nivel europeo.

Paphos es la ubicación favorita para familias y jubilados que desean una vida mediterránea tranquila, viviendas frente al mar, lujo asequible, nuevos desarrollos de alta calidad y una sólida revalorización inmobiliaria a largo plazo. Muchos inversores del programa de residencia permanente eligen Paphos por su valor, clima y estilo de vida relajado.

Principales ventajas del Programa de Residencia Permanente en Chipre

Residencia permanente de por vida para toda la familia (cónyuge + hijos menores de 25 años).

Posibilidad de poseer y gestionar un negocio en Chipre (aunque el empleo bajo un empleador chipriota está restringido en la ruta de inversión).

No se requiere vivir en Chipre a tiempo completo, lo que lo hace ideal para residencia parcial o planes de reubicación futura.

Acceso al sistema educativo y sanitario de la UE, así como al sistema bancario y protecciones legales.

Posibilidad de solicitar la ciudadanía chipriota por naturalización tras cumplir los años de presencia física exigidos (no automático).

Oportunidad de invertir en zonas de alto crecimiento como Limassol Marina, Zakaki, Germasogeia, Sea Caves de Paphos y Kato Paphos.

Atractivo régimen fiscal non-dom para quienes califican.

Requisitos de Elegibilidad (Reglamento 6(2))

Para calificar, los solicitantes deben:

Comprar una propiedad nueva valorada en un mínimo de 300.000 € + IVA a un promotor registrado.

Demostrar ingresos anuales estables procedentes del extranjero (la cantidad depende del tamaño de la familia).

Mantener un certificado de antecedentes penales limpio y presentar la documentación migratoria estándar.

Depositar parte de la inversión antes de la presentación de la solicitud y mantener la propiedad para conservar el permiso.

Visitar Chipre al menos una vez cada 24 meses.

Por qué los inversores eligen este programa

Compradores internacionales de Oriente Medio, Asia, Reino Unido, Rusia, Ucrania, África y Europa eligen constantemente el programa de residencia permanente en Chipre por su simplicidad, rapidez y la fortaleza del mercado inmobiliario chipriota. La combinación de un bajo coste de entrada, regulación estable de la UE, opciones favorables de planificación fiscal y acceso a un estilo de vida mediterráneo seguro lo convierten en una de las rutas de residencia más sólidas de Europa.

Perfecto para familias, jubilados e inversores de alto patrimonio

Ya sea que busque reubicación familiar, una segunda residencia, planificación para la jubilación o una residencia segura en la UE, el programa de Chipre ofrece una solución a largo plazo respaldada por la propiedad inmobiliaria en uno de los destinos costeros más prestigiosos de Europa.

Tanto Limassol como Paphos ofrecen una amplia gama de propiedades residenciales nuevas que califican—desde apartamentos y villas frente al mar hasta modernas viviendas urbanas y residencias en zonas de montaña—facilitando el proceso para los inversores que buscan aprobación bajo el Reglamento 6(2).