Residencia Permanente en Chipre mediante Inversión – Trámite Acelerado | Nueva propiedad desde 300.000 € en Limassol y Pafos

El Programa de Residencia Permanente en Chipre—oficialmente conocido como Residencia Permanente de Chipre (Reglamento 6(2))—es uno de los programas de residencia por inversión más atractivos y fiables de la Unión Europea, ofreciendo una vía acelerada para obtener la residencia permanente en Chipre para ciudadanos no pertenecientes a la UE y sus familias. Al invertir un mínimo de 300.000 € (más IVA) en una propiedad residencial nueva, los solicitantes pueden obtener la residencia permanente de por vida, normalmente aprobada tras la debida diligencia y la presentación de la documentación requerida.
Este programa es ideal para familias que buscan servicios sanitarios, seguridad, educación y calidad de vida de estándar europeo, sin la necesidad de trasladarse a Chipre a tiempo completo. Los titulares de la residencia deben visitar Chipre al menos una vez cada dos años, mantener la inversión inmobiliaria que califica y demostrar ingresos anuales estables procedentes del extranjero.
Por qué Limassol y Paphos son las mejores opciones para obtener la Residencia Permanente en Chipre
Limassol y Paphos se posicionan constantemente como las regiones preferidas por los inversores que solicitan el permiso de residencia permanente en Chipre, gracias a su estilo de vida, infraestructura y sólidos mercados inmobiliarios:
Limassol ofrece un entorno cosmopolita moderno, torres de lujo frente al mar, puertos deportivos de alto nivel, colegios internacionales y una fuerte demanda de alquiler. Es el principal centro para los inversores que buscan propiedades de primera calidad para la residencia en Chipre, oportunidades de negocio y servicios de nivel europeo.
Paphos es la ubicación favorita para familias y jubilados que desean una vida mediterránea tranquila, viviendas frente al mar, lujo asequible, nuevos desarrollos de alta calidad y una sólida revalorización inmobiliaria a largo plazo. Muchos inversores del programa de residencia permanente eligen Paphos por su valor, clima y estilo de vida relajado.
Principales ventajas del Programa de Residencia Permanente en Chipre
Residencia permanente de por vida para toda la familia (cónyuge + hijos menores de 25 años).
Posibilidad de poseer y gestionar un negocio en Chipre (aunque el empleo bajo un empleador chipriota está restringido en la ruta de inversión).
No se requiere vivir en Chipre a tiempo completo, lo que lo hace ideal para residencia parcial o planes de reubicación futura.
Acceso al sistema educativo y sanitario de la UE, así como al sistema bancario y protecciones legales.
Posibilidad de solicitar la ciudadanía chipriota por naturalización tras cumplir los años de presencia física exigidos (no automático).
Oportunidad de invertir en zonas de alto crecimiento como Limassol Marina, Zakaki, Germasogeia, Sea Caves de Paphos y Kato Paphos.
Atractivo régimen fiscal non-dom para quienes califican.
Requisitos de Elegibilidad (Reglamento 6(2))
Para calificar, los solicitantes deben:
Comprar una propiedad nueva valorada en un mínimo de 300.000 € + IVA a un promotor registrado.
Demostrar ingresos anuales estables procedentes del extranjero (la cantidad depende del tamaño de la familia).
Mantener un certificado de antecedentes penales limpio y presentar la documentación migratoria estándar.
Depositar parte de la inversión antes de la presentación de la solicitud y mantener la propiedad para conservar el permiso.
Visitar Chipre al menos una vez cada 24 meses.
Por qué los inversores eligen este programa
Compradores internacionales de Oriente Medio, Asia, Reino Unido, Rusia, Ucrania, África y Europa eligen constantemente el programa de residencia permanente en Chipre por su simplicidad, rapidez y la fortaleza del mercado inmobiliario chipriota. La combinación de un bajo coste de entrada, regulación estable de la UE, opciones favorables de planificación fiscal y acceso a un estilo de vida mediterráneo seguro lo convierten en una de las rutas de residencia más sólidas de Europa.
Perfecto para familias, jubilados e inversores de alto patrimonio
Ya sea que busque reubicación familiar, una segunda residencia, planificación para la jubilación o una residencia segura en la UE, el programa de Chipre ofrece una solución a largo plazo respaldada por la propiedad inmobiliaria en uno de los destinos costeros más prestigiosos de Europa.
Tanto Limassol como Paphos ofrecen una amplia gama de propiedades residenciales nuevas que califican—desde apartamentos y villas frente al mar hasta modernas viviendas urbanas y residencias en zonas de montaña—facilitando el proceso para los inversores que buscan aprobación bajo el Reglamento 6(2).
Investores que compran una propiedad nueva, sobre plano o en construcción con un valor mínimo de 300.000 € + IVA en Limassol o Pafos califican para el Programa de Residencia Permanente de Chipre (Regulation 6(2)), que otorga derechos de residencia de por vida y una amplia gama de beneficios de viaje y estilo de vida, incluyendo entrada sin visado a Chipre.
Después de recibir el Permanent Residency Permit (PRP), el inversor y los miembros de su familia obtienen el derecho a:
1. Entrada sin visado a Chipre
Los residentes permanentes pueden entrar a Chipre en cualquier momento sin:
solicitar visado
pedir autorización previa de entrada
aportar documentos adicionales más allá de un pasaporte válido
Este beneficio se mantiene de por vida.
Beneficios adicionales de viaje tras obtener la PRP
2. Estancia ilimitada en Chipre
Los titulares pueden permanecer indefinidamente, sin restricciones de visado turístico.
3. Controles acelerados en aeropuertos
Disfrutan de:
colas más rápidas
carriles locales
procedimientos agilizados
4. La familia también obtiene entrada sin visado
Incluye:
cónyuge
hijos menores de 18
hijos hasta 25 dependientes
en algunos casos, padres
5. Libertad de residir todo el año
Pueden:
vivir a tiempo completo o parcial
tener segunda residencia
pasar tiempo ilimitado en Limassol o Pafos
Solo se exige una visita cada dos años.
Beneficios de estilo de vida
6. Movimiento libre dentro de Chipre
Pueden:
gestionar propiedades
supervisar obras
comprar más inmuebles
operar negocios (restricciones solo para empleo)
7. Acceso a residencia de larga duración en la UE
Tras 5 años de residencia real.
Ventajas clave para inversores
8. Aprobación rápida
Prioridad y documentación simplificada.
9. Comprar más propiedades sin límites
residenciales
comerciales
10. Base familiar segura en la UE
Entrada rápida y siempre disponible.
11. Acceso a salud, educación y banca de la UE
Incluye hospitales, colegios y universidades.
12. Estabilidad y protección patrimonial
Chipre tiene:
mercado inmobiliario estable
buena legislación
alta demanda de alquiler
Por qué Limassol y Pafos son mejores
Limassol
estilo de vida cosmopolita
torres, marinas, zonas tech
mercado de alquiler fuerte
Pafos
vida mediterránea tranquila
villas, golf, naturaleza
ideal para familias y jubilados
Conclusión
Comprar una propiedad nueva de 300.000 €+ en Limassol o Pafos da acceso al PR de Chipre:
entrada sin visado
residencia de por vida
toda la familia incluida
inversión segura
vida al estilo europeo
Requisitos del solicitante para el Programa de Residencia Permanente en Chipre (Regulation 6(2))
Para calificar para la Residencia Permanente (PR) en Chipre bajo Regulation 6(2), los solicitantes deben cumplir TODOS los siguientes criterios:
1. Inversión inmobiliaria que califique (mínimo 300.000 € + IVA)
El solicitante debe comprar una propiedad residencial NUEVA (no reventa) valorada en:
Mínimo 300.000 € + IVA
La propiedad debe ser:
Nueva, sobre plano o en construcción
Comprada directamente a un promotor registrado
Pagada a través de canales bancarios legales desde el extranjero
Con un contrato de compraventa registrado en el Land Registry
Con prueba de pago de al menos 200.000 € + IVA antes de la solicitud
Notas adicionales:
Se pueden combinar una o dos unidades para alcanzar el valor
La propiedad comercial generalmente no califica
La inversión debe mantenerse para conservar la PR
2. Certificado de antecedentes penales
Todos los solicitantes adultos deben proporcionar:
Certificado de antecedentes penales del país de origen
Confirmación de no estar en listas internacionales
3. Ingresos anuales estables procedentes del extranjero
Debe demostrarse ingreso estable generado fuera de Chipre:
Salarios
Ingresos empresariales
Dividendos
Alquileres
Pensiones
Requisitos de ingresos:
30.000 € al año para el solicitante principal
+ 5.000 € al año por cada hijo dependiente
+ 8.000 € al año por cada padre dependiente
Los ingresos deben provenir del extranjero, salvo excepciones puntuales.
4. Prueba de fondos y estabilidad financiera
Debe demostrarse:
Capacidad para mantener a la familia
Perfil financiero estable
Extractos bancarios que acrediten fondos legítimos
5. Dirección permanente en Chipre
La propiedad adquirida debe:
Ser adecuada para la familia
Servir como residencia (total o parcial)
No es necesario residir permanentemente, pero sí visitar Chipre al menos una vez cada 2 años.
6. Seguro médico (si se solicita)
A veces se requiere:
Seguro médico privado válido en Chipre
7. Declaración de no empleo en Chipre
Debe confirmarse que:
No trabajarán como empleados en Chipre
Pueden poseer empresas, recibir dividendos y gestionar negocios
8. Requisitos para familiares
Cónyuge
Certificado de matrimonio
Antecedentes penales si se solicitan
Hijos menores de 18
Certificados de nacimiento
Hijos de 18 a 25 años (dependientes)
Deben presentar:
Prueba de estudios a tiempo completo O
Prueba de dependencia económica
No estar casados
Padres o suegros
Permitidos en categorías extendidas
Requiere ingresos adicionales (+8.000 € cada uno)
9. Visita obligatoria cada dos años
Para mantener la PR:
El solicitante y los dependientes adultos deben visitar Chipre al menos una vez cada 24 meses
10. Documentación requerida
Copias de pasaporte
Certificados de nacimiento y matrimonio
Contrato de compraventa + comprobantes de pagos
Antecedentes penales
Pruebas de ingresos y extractos bancarios
Curriculum vitae (CV)
Declaración de composición familiar
Seguro médico (si se solicita)
Documentos de adquisición de propiedad
Resumen — Lo que debe tener
300.000 € + IVA en propiedad NUEVA en Chipre
200.000 € pagados antes de la solicitud
Ingresos desde el extranjero: 30.000 € + dependientes
Antecedentes penales limpios
Estabilidad financiera
Visita a Chipre cada 2 años
No empleo en Chipre
Documentos requeridos para el Programa de Residencia Permanente en Chipre (Regulation 6(2))
Para solicitar con éxito la residencia permanente en Chipre, los solicitantes deben presentar la siguiente documentación:
1. Documentos de identificación personal
Pasaporte válido (todas las páginas, incluidas las páginas en blanco)
Copias de documentos de identidad (si corresponde)
Fotografías tamaño pasaporte (según normas de Inmigración de Chipre)
2. Documentos de estado civil
(para cónyuge e hijos incluidos en la solicitud)
Certificado de matrimonio
Certificados de nacimiento de todos los hijos
Certificados de cambio de nombre (si aplica)
Pruebas de dependencia para hijos adultos (18–25):
Carta de matrícula universitaria (estudios a tiempo completo)
Prueba de dependencia económica
Declaración que confirme que no están casados
Nota: Todos los documentos extranjeros deben estar apostillados o certificados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y oficialmente traducidos al griego o inglés.
3. Documentos de antecedentes penales
Para el solicitante principal y los dependientes adultos:
Certificado de antecedentes penales del:
país de origen
país de residencia permanente (si es diferente)
4. Documentos de compra de la propiedad (inversión de 300.000 € + IVA)
Contrato de compraventa firmado de la propiedad nueva
Contrato de compraventa registrado en el Land Registry
Recibos que acrediten el pago mínimo de 200.000 € + IVA
Comprobantes de transferencias bancarias desde el extranjero
Folleto o planos arquitectónicos de la propiedad (si se requieren)
Documentos de registro del promotor (si se solicitan)
5. Prueba de ingresos del extranjero
El solicitante debe demostrar ingresos obtenidos fuera de Chipre:
Certificado de ingresos / declaraciones fiscales
Carta del empleador confirmando empleo y salario (si es empleado)
Estados financieros auditados (si es autónomo o empresario)
Extractos de dividendos
Contratos de alquiler + comprobantes bancarios
Certificados de pensión (para jubilados)
Límites de ingresos:
30.000 € anuales para el solicitante principal
+ 5.000 € por cada hijo dependiente
+ 8.000 € por cada padre dependiente
6. Documentos bancarios y financieros
Estados bancarios recientes (3–12 meses)
Prueba de ahorros
Prueba del origen legítimo de los fondos
Declaración jurada de apoyo financiero (si se necesita)
Carta de referencia bancaria extranjera (a veces solicitada)
7. Prueba de dirección residencial en Chipre
Contrato de compraventa firmado
Factura de servicios públicos (si está disponible)
Carta del promotor (si la propiedad está en construcción o sobre plano)
8. Seguro médico (si aplica)
Algunas nacionalidades deben presentar:
Seguro médico privado que cubra:
Hospitalización
Atención ambulatoria
Emergencias médicas
9. Declaraciones exigidas por las autoridades chipriotas
Declaración de no intención de trabajar en Chipre
(el solicitante confirma que no será empleado por un empleador chipriota)
Declaración de composición familiar
(nombres, fechas de nacimiento y relación de cada miembro)
10. Curriculum Vitae (CV)
Para el solicitante principal y el cónyuge:
Incluye:
Educación
Historial laboral
Actividades empresariales
Puesto actual
11. Documentos adicionales (según el caso)
Las autoridades pueden solicitar:
Certificados fiscales
Documentos de registro de empresas (si el solicitante tiene negocios en el extranjero)
Pruebas de beca o educación para hijos dependientes
Prueba de mantenimiento de la inversión (tras la aprobación)
Resumen – Lista de documentos obligatorios
IDENTIDAD
Pasaporte + fotos
Copias de documento de identidad
ESTADO CIVIL
Certificado de matrimonio
Certificados de nacimiento
Prueba de estudios (si aplica)
ANTECEDENTES PENALES
Certificado de antecedentes penales
COMPRA DE PROPIEDAD
Contrato de compraventa (solo propiedad nueva)
Registro en Land Registry
Prueba de pago de 200.000 € + IVA
Comprobantes de transferencia bancaria
FINANZAS
Prueba de ingresos
Extractos bancarios
Prueba del origen de fondos
OTROS
Declaración de no empleo
CV
Seguro médico (si requerido)
Declaración familiar
1. Pasaporte y documentos de identificación
Para cada miembro de la familia incluido:
Pasaporte válido (todas las páginas, incluidas las páginas en blanco)
Copia del documento de identidad (si aplica)
Fotografías tamaño pasaporte (según especificaciones de Inmigración de Chipre)
2. Documentos de estado civil
Cónyuge
Certificado de matrimonio (con Apostilla / certificado por el Ministerio y traducido oficialmente)
Copia de pasaporte / DNI
Certificado de antecedentes penales (a veces solicitado según nacionalidad)
Niños menores de 18 años
Certificado de nacimiento
Copia del pasaporte
Prueba de custodia (si aplica)
Hijos de 18–25 años (dependientes)
Deben presentar TODOS los siguientes documentos:
Certificado de nacimiento
Carta de matrícula universitaria que confirme estudios a TIEMPO COMPLETO
Prueba de dependencia económica del solicitante principal
Declaración que confirme que no están casados
Copia del pasaporte
Padres del solicitante principal o del cónyuge
(Si están incluidos en la categoría ampliada de PR)
Certificado de nacimiento o documento de relación familiar
Copia del pasaporte
Prueba de dependencia (si se solicita)
Prueba de ingresos adicional (+8.000 € por cada padre)
3. Certificados de antecedentes penales
Para miembros de la familia de 18 años o más (según nacionalidad):
Certificado de antecedentes penales emitido por:
el país de origen
el país de residencia permanente (si es diferente)
(Los menores de 18 normalmente están exentos, pero a ciertas nacionalidades se les puede solicitar.)
4. Prueba de ingresos
No se requiere para cada miembro individual.
Pero si se incluyen padres o hijos adultos, el solicitante principal debe demostrar:
+5.000 € por cada hijo dependiente
+8.000 € por cada padre dependiente
(Esta prueba debe provenir de los documentos financieros del solicitante principal, no del miembro de la familia.)
5. Seguro médico (si es requerido)
Algunas nacionalidades deben presentar, para cada miembro de la familia:
Seguro médico privado que cubra:
hospitalización
atención ambulatoria
emergencias médicas
6. Declaración de composición familiar
Requerida para todos los miembros incluidos:
Debe incluir:
Nombre completo
Fecha de nacimiento
Número de pasaporte
Relación con el solicitante principal
Firmada por el solicitante principal.
7. Poder notarial (si es necesario)
Si los documentos se presentan a través de un abogado o representante:
Puede requerirse un poder notarial de cada miembro adulto.
Derechos después de obtener la Residencia Permanente de Chipre (Regulation 6(2))
1. Derecho vitalicio a vivir en Chipre
La residencia permanente es válida de por vida mientras se cumplan los requisitos.
No es necesario renovarla.
2. Entrada sin visa a Chipre
Los residentes pueden entrar a Chipre en cualquier momento sin visa, independientemente de la nacionalidad.
Pueden:
Entrar libremente
Permanecer el tiempo que deseen
Usar los carriles de residentes en el aeropuerto
3. Derecho a vivir en Chipre a tiempo completo o parcial
Los titulares pueden:
Vivir permanentemente en Chipre, o
Visitar ocasionalmente (sin requisitos de estancia mínima)
Regla obligatoria:
Visitar Chipre al menos una vez cada 2 años.
4. Derecho a poseer propiedades en Chipre
Los residentes permanentes pueden:
Poseer varias propiedades
Comprar inmuebles residenciales y comerciales
Invertir en propiedades vacacionales o de alquiler
No hay restricciones sobre cantidad o tipo de propiedad después de la aprobación.
5. Acceso a la educación
Los residentes y sus hijos pueden acceder a:
Escuelas públicas (gratuitas)
Colegios privados en inglés
Escuelas internacionales
Universidades en Chipre y la UE (a menudo con tarifas reducidas como residentes de la UE)
6. Acceso a la atención médica
Pueden acceder a:
Clínicas y hospitales privados
Sistema público (GESY) después de registro y contribuciones
7. Derecho a crear y poseer una empresa en Chipre
Los titulares pueden:
Registrar empresas
Tener acciones
Recibir dividendos
Administrar sus propios negocios
Nota: No pueden trabajar como empleados bajo la categoría 6(2).
8. Derecho a solicitar la Residencia de Larga Duración de la UE
Después de 5 años de residencia real en Chipre, pueden solicitar:
Permiso de Residente de Larga Duración de la UE
9. Derecho a solicitar la ciudadanía (opcional)
Si se mudan a vivir a Chipre a tiempo completo y cumplen los requisitos, pueden solicitar la naturalización.
10. Derecho de los miembros de la familia a vivir en Chipre
El cónyuge y los hijos hasta 25 años pueden:
Vivir en Chipre
Estudiar en Chipre
Entrar sin visa
Usar la residencia como base para futura reubicación
11. Derecho a un entorno seguro de la UE
Chipre ofrece:
Baja criminalidad
Fuertes protecciones legales de la UE
Sistema bancario estable
Estilo de vida familiar
12. Derecho a trabajar fuera de Chipre
Pueden continuar:
Trabajo remoto
Actividades empresariales internacionales
Empleo en el extranjero
Chipre no limita los ingresos extranjeros.