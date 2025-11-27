  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Programas de inmigración
  4. Residencia Permanente en Chipre mediante Inversión – Trámite Acelerado | Nueva propiedad desde 300.000 € en Limassol y Pafos

Residencia Permanente en Chipre mediante Inversión – Trámite Acelerado | Nueva propiedad desde 300.000 € en Limassol y Pafos

Chipre Chipre
Costos: de
$348,988
;
Residencia Permanente en Chipre mediante Inversión – Trámite Acelerado | Nueva propiedad desde 300.000 € en Limassol y Pafos
Premium Premium
Residencia permanente
Dejar una solicitud
Mostrar contactos

Sobre el Programa de Inmigración

El Programa de Residencia Permanente en Chipre—oficialmente conocido como Residencia Permanente de Chipre (Reglamento 6(2))—es uno de los programas de residencia por inversión más atractivos y fiables de la Unión Europea, ofreciendo una vía acelerada para obtener la residencia permanente en Chipre para ciudadanos no pertenecientes a la UE y sus familias. Al invertir un mínimo de 300.000 € (más IVA) en una propiedad residencial nueva, los solicitantes pueden obtener la residencia permanente de por vida, normalmente aprobada tras la debida diligencia y la presentación de la documentación requerida.

Este programa es ideal para familias que buscan servicios sanitarios, seguridad, educación y calidad de vida de estándar europeo, sin la necesidad de trasladarse a Chipre a tiempo completo. Los titulares de la residencia deben visitar Chipre al menos una vez cada dos años, mantener la inversión inmobiliaria que califica y demostrar ingresos anuales estables procedentes del extranjero.

Por qué Limassol y Paphos son las mejores opciones para obtener la Residencia Permanente en Chipre

Limassol y Paphos se posicionan constantemente como las regiones preferidas por los inversores que solicitan el permiso de residencia permanente en Chipre, gracias a su estilo de vida, infraestructura y sólidos mercados inmobiliarios:

  • Limassol ofrece un entorno cosmopolita moderno, torres de lujo frente al mar, puertos deportivos de alto nivel, colegios internacionales y una fuerte demanda de alquiler. Es el principal centro para los inversores que buscan propiedades de primera calidad para la residencia en Chipre, oportunidades de negocio y servicios de nivel europeo.

  • Paphos es la ubicación favorita para familias y jubilados que desean una vida mediterránea tranquila, viviendas frente al mar, lujo asequible, nuevos desarrollos de alta calidad y una sólida revalorización inmobiliaria a largo plazo. Muchos inversores del programa de residencia permanente eligen Paphos por su valor, clima y estilo de vida relajado.

Principales ventajas del Programa de Residencia Permanente en Chipre

  • Residencia permanente de por vida para toda la familia (cónyuge + hijos menores de 25 años).

  • Posibilidad de poseer y gestionar un negocio en Chipre (aunque el empleo bajo un empleador chipriota está restringido en la ruta de inversión).

  • No se requiere vivir en Chipre a tiempo completo, lo que lo hace ideal para residencia parcial o planes de reubicación futura.

  • Acceso al sistema educativo y sanitario de la UE, así como al sistema bancario y protecciones legales.

  • Posibilidad de solicitar la ciudadanía chipriota por naturalización tras cumplir los años de presencia física exigidos (no automático).

  • Oportunidad de invertir en zonas de alto crecimiento como Limassol Marina, Zakaki, Germasogeia, Sea Caves de Paphos y Kato Paphos.

  • Atractivo régimen fiscal non-dom para quienes califican.

Requisitos de Elegibilidad (Reglamento 6(2))

Para calificar, los solicitantes deben:

  • Comprar una propiedad nueva valorada en un mínimo de 300.000 € + IVA a un promotor registrado.

  • Demostrar ingresos anuales estables procedentes del extranjero (la cantidad depende del tamaño de la familia).

  • Mantener un certificado de antecedentes penales limpio y presentar la documentación migratoria estándar.

  • Depositar parte de la inversión antes de la presentación de la solicitud y mantener la propiedad para conservar el permiso.

  • Visitar Chipre al menos una vez cada 24 meses.

Por qué los inversores eligen este programa

Compradores internacionales de Oriente Medio, Asia, Reino Unido, Rusia, Ucrania, África y Europa eligen constantemente el programa de residencia permanente en Chipre por su simplicidad, rapidez y la fortaleza del mercado inmobiliario chipriota. La combinación de un bajo coste de entrada, regulación estable de la UE, opciones favorables de planificación fiscal y acceso a un estilo de vida mediterráneo seguro lo convierten en una de las rutas de residencia más sólidas de Europa.

Perfecto para familias, jubilados e inversores de alto patrimonio

Ya sea que busque reubicación familiar, una segunda residencia, planificación para la jubilación o una residencia segura en la UE, el programa de Chipre ofrece una solución a largo plazo respaldada por la propiedad inmobiliaria en uno de los destinos costeros más prestigiosos de Europa.

Tanto Limassol como Paphos ofrecen una amplia gama de propiedades residenciales nuevas que califican—desde apartamentos y villas frente al mar hasta modernas viviendas urbanas y residencias en zonas de montaña—facilitando el proceso para los inversores que buscan aprobación bajo el Reglamento 6(2).

Ventajas
Costos
Costos
de
$348,988
Ingresos adicionales
Ingresos adicionales
Hay
Entrada sin visado
Entrada sin visado
Entrada sin visado

Investores que compran una propiedad nueva, sobre plano o en construcción con un valor mínimo de 300.000 € + IVA en Limassol o Pafos califican para el Programa de Residencia Permanente de Chipre (Regulation 6(2)), que otorga derechos de residencia de por vida y una amplia gama de beneficios de viaje y estilo de vida, incluyendo entrada sin visado a Chipre.

Después de recibir el Permanent Residency Permit (PRP), el inversor y los miembros de su familia obtienen el derecho a:

1. Entrada sin visado a Chipre

Los residentes permanentes pueden entrar a Chipre en cualquier momento sin:

  • solicitar visado

  • pedir autorización previa de entrada

  • aportar documentos adicionales más allá de un pasaporte válido

Este beneficio se mantiene de por vida.

Beneficios adicionales de viaje tras obtener la PRP

2. Estancia ilimitada en Chipre

Los titulares pueden permanecer indefinidamente, sin restricciones de visado turístico.

3. Controles acelerados en aeropuertos

Disfrutan de:

  • colas más rápidas

  • carriles locales

  • procedimientos agilizados

4. La familia también obtiene entrada sin visado

Incluye:

  • cónyuge

  • hijos menores de 18

  • hijos hasta 25 dependientes

  • en algunos casos, padres

5. Libertad de residir todo el año

Pueden:

  • vivir a tiempo completo o parcial

  • tener segunda residencia

  • pasar tiempo ilimitado en Limassol o Pafos

Solo se exige una visita cada dos años.

Beneficios de estilo de vida

6. Movimiento libre dentro de Chipre

Pueden:

  • gestionar propiedades

  • supervisar obras

  • comprar más inmuebles

  • operar negocios (restricciones solo para empleo)

7. Acceso a residencia de larga duración en la UE

Tras 5 años de residencia real.

Ventajas clave para inversores

8. Aprobación rápida

Prioridad y documentación simplificada.

9. Comprar más propiedades sin límites

  • residenciales

  • comerciales

10. Base familiar segura en la UE

Entrada rápida y siempre disponible.

11. Acceso a salud, educación y banca de la UE

Incluye hospitales, colegios y universidades.

12. Estabilidad y protección patrimonial

Chipre tiene:

  • mercado inmobiliario estable

  • buena legislación

  • alta demanda de alquiler

Por qué Limassol y Pafos son mejores

Limassol

  • estilo de vida cosmopolita

  • torres, marinas, zonas tech

  • mercado de alquiler fuerte

Pafos

  • vida mediterránea tranquila

  • villas, golf, naturaleza

  • ideal para familias y jubilados

Conclusión

Comprar una propiedad nueva de 300.000 €+ en Limassol o Pafos da acceso al PR de Chipre:

  • entrada sin visado

  • residencia de por vida

  • toda la familia incluida

  • inversión segura

  • vida al estilo europeo

Chipre
Opciones de inversión
Comprar una propiedad Comprar una propiedad
Opciones de inversión para el Programa de Residencia Permanente de Chipre (Regulation 6(2)) Aplicable para Limassol y Pafos – vea nuestras propiedades en www.foxrealty.eu Para calificar para la Residencia Permanente en Chipre, el inversionista debe realizar una inversión mínima de 300.000 € + IVA en categorías aprobadas de bienes raíces. La inversión debe ser en PROPIEDAD NUEVA — no reventa, adquirida a un desarrollador registrado en Chipre. OPCIÓN A: Propiedad residencial nueva (300.000 € + IVA mínimo) Es la ruta más popular y directa. El inversionista puede comprar: Apartamentos nuevos (listos, en construcción o sobre plano) Villas nuevas Casas adosadas nuevas Condiciones: La propiedad debe ser nueva, no de reventa Mínimo 300.000 € + IVA Una o dos unidades pueden combinarse Debe comprarse a un desarrollador autorizado Zonas más populares en Limassol: Limassol Marina Zakaki (zona del casino/marina) Germasogeia Agios Tychonas Mouttagiaka Centro de la ciudad / rascacielos frente al mar Zonas más populares en Pafos: Kato Paphos Universal Paphos Sea Caves Coral Bay Geroskipou Peyia Chloraka Esta opción ofrece la mayor tasa de aprobación y es preferida por familias que buscan estilo de vida, ingresos por alquiler y residencia a largo plazo. OPCIÓN B: Propiedad comercial nueva (aceptación limitada) Las autoridades chipriotas aceptan principalmente propiedades residenciales. En casos especiales, pueden aceptarse: Oficinas nuevas Nuevos locales comerciales Unidades nuevas de uso mixto Condiciones: Debe ser propiedad nueva Solo aceptada bajo ciertas categorías y con confirmación legal No sustituye la propiedad residencial principal sin aprobación expresa OPCIÓN C: Compra de dos unidades residenciales (valor conjunto 300.000 € + IVA) Ideal para: Vivienda personal + unidad de alquiler Dos apartamentos de alquiler Apartamento + casa adosada Ambas unidades deben ser nuevas y compradas al desarrollador. OPCIÓN D: Propiedad nueva adquirida a nombre de una empresa Permitido si: La empresa está registrada en Chipre El solicitante y su cónyuge son los únicos accionistas No se permiten terceros accionistas OPCIÓN E: Inversiones adicionales (opcionales) No sustituyen la inversión principal: Propiedades residenciales nuevas adicionales Propiedades comerciales nuevas adicionales Apartamentos turísticos / de inversión Por qué Limassol y Pafos son ideales para inversiones con PR LIMASSOL (mercado cosmopolita de alta demanda) Torres de lujo frente al mar Renovación del puerto y marina Altos rendimientos de alquiler Entorno empresarial Escuelas internacionales privadas Gran comunidad de expatriados PAFOS (orientado a familia y estilo de vida) Villas frente al mar Resorts de golf (Aphrodite Hills, Minthis) Nuevos desarrollos accesibles Estilo de vida mediterráneo tranquilo Alta demanda de alquiler vacacional Resumen — Opciones de inversión elegibles Propiedad residencial nueva (300.000 € + IVA) Una o dos unidades residenciales nuevas Propiedad comercial nueva (caso por caso) Compra personal o mediante empresa 100 % propia Ver propiedades en www.foxrealty.eu
300000.00 EUR
Requisitos para el solicitante

Requisitos del solicitante para el Programa de Residencia Permanente en Chipre (Regulation 6(2))

Para calificar para la Residencia Permanente (PR) en Chipre bajo Regulation 6(2), los solicitantes deben cumplir TODOS los siguientes criterios:

1. Inversión inmobiliaria que califique (mínimo 300.000 € + IVA)

El solicitante debe comprar una propiedad residencial NUEVA (no reventa) valorada en:

Mínimo 300.000 € + IVA

La propiedad debe ser:

  • Nueva, sobre plano o en construcción

  • Comprada directamente a un promotor registrado

  • Pagada a través de canales bancarios legales desde el extranjero

  • Con un contrato de compraventa registrado en el Land Registry

  • Con prueba de pago de al menos 200.000 € + IVA antes de la solicitud

Notas adicionales:

  • Se pueden combinar una o dos unidades para alcanzar el valor

  • La propiedad comercial generalmente no califica

  • La inversión debe mantenerse para conservar la PR

2. Certificado de antecedentes penales

Todos los solicitantes adultos deben proporcionar:

  • Certificado de antecedentes penales del país de origen

  • Confirmación de no estar en listas internacionales

3. Ingresos anuales estables procedentes del extranjero

Debe demostrarse ingreso estable generado fuera de Chipre:

  • Salarios

  • Ingresos empresariales

  • Dividendos

  • Alquileres

  • Pensiones

Requisitos de ingresos:

  • 30.000 € al año para el solicitante principal

  • + 5.000 € al año por cada hijo dependiente

  • + 8.000 € al año por cada padre dependiente

Los ingresos deben provenir del extranjero, salvo excepciones puntuales.

4. Prueba de fondos y estabilidad financiera

Debe demostrarse:

  • Capacidad para mantener a la familia

  • Perfil financiero estable

  • Extractos bancarios que acrediten fondos legítimos

5. Dirección permanente en Chipre

La propiedad adquirida debe:

  • Ser adecuada para la familia

  • Servir como residencia (total o parcial)

No es necesario residir permanentemente, pero sí visitar Chipre al menos una vez cada 2 años.

6. Seguro médico (si se solicita)

A veces se requiere:

  • Seguro médico privado válido en Chipre

7. Declaración de no empleo en Chipre

Debe confirmarse que:

  • No trabajarán como empleados en Chipre

  • Pueden poseer empresas, recibir dividendos y gestionar negocios

8. Requisitos para familiares

Cónyuge

  • Certificado de matrimonio

  • Antecedentes penales si se solicitan

Hijos menores de 18

  • Certificados de nacimiento

Hijos de 18 a 25 años (dependientes)

Deben presentar:

  • Prueba de estudios a tiempo completo O

  • Prueba de dependencia económica

  • No estar casados

Padres o suegros

  • Permitidos en categorías extendidas

  • Requiere ingresos adicionales (+8.000 € cada uno)

9. Visita obligatoria cada dos años

Para mantener la PR:

  • El solicitante y los dependientes adultos deben visitar Chipre al menos una vez cada 24 meses

10. Documentación requerida

  • Copias de pasaporte

  • Certificados de nacimiento y matrimonio

  • Contrato de compraventa + comprobantes de pagos

  • Antecedentes penales

  • Pruebas de ingresos y extractos bancarios

  • Curriculum vitae (CV)

  • Declaración de composición familiar

  • Seguro médico (si se solicita)

  • Documentos de adquisición de propiedad

Resumen — Lo que debe tener

  • 300.000 € + IVA en propiedad NUEVA en Chipre

  • 200.000 € pagados antes de la solicitud

  • Ingresos desde el extranjero: 30.000 € + dependientes

  • Antecedentes penales limpios

  • Estabilidad financiera

  • Visita a Chipre cada 2 años

  • No empleo en Chipre

Documentos
Documentos para el solicitante Documentos para miembros de la familia

Documentos requeridos para el Programa de Residencia Permanente en Chipre (Regulation 6(2))

Para solicitar con éxito la residencia permanente en Chipre, los solicitantes deben presentar la siguiente documentación:

1. Documentos de identificación personal

  • Pasaporte válido (todas las páginas, incluidas las páginas en blanco)

  • Copias de documentos de identidad (si corresponde)

  • Fotografías tamaño pasaporte (según normas de Inmigración de Chipre)

2. Documentos de estado civil

(para cónyuge e hijos incluidos en la solicitud)

  • Certificado de matrimonio

  • Certificados de nacimiento de todos los hijos

  • Certificados de cambio de nombre (si aplica)

Pruebas de dependencia para hijos adultos (18–25):

  • Carta de matrícula universitaria (estudios a tiempo completo)

  • Prueba de dependencia económica

  • Declaración que confirme que no están casados

Nota: Todos los documentos extranjeros deben estar apostillados o certificados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y oficialmente traducidos al griego o inglés.

3. Documentos de antecedentes penales

Para el solicitante principal y los dependientes adultos:

  • Certificado de antecedentes penales del:

    • país de origen

    • país de residencia permanente (si es diferente)

4. Documentos de compra de la propiedad (inversión de 300.000 € + IVA)

  • Contrato de compraventa firmado de la propiedad nueva

  • Contrato de compraventa registrado en el Land Registry

  • Recibos que acrediten el pago mínimo de 200.000 € + IVA

  • Comprobantes de transferencias bancarias desde el extranjero

  • Folleto o planos arquitectónicos de la propiedad (si se requieren)

  • Documentos de registro del promotor (si se solicitan)

5. Prueba de ingresos del extranjero

El solicitante debe demostrar ingresos obtenidos fuera de Chipre:

  • Certificado de ingresos / declaraciones fiscales

  • Carta del empleador confirmando empleo y salario (si es empleado)

  • Estados financieros auditados (si es autónomo o empresario)

  • Extractos de dividendos

  • Contratos de alquiler + comprobantes bancarios

  • Certificados de pensión (para jubilados)

Límites de ingresos:

  • 30.000 € anuales para el solicitante principal

  • + 5.000 € por cada hijo dependiente

  • + 8.000 € por cada padre dependiente

6. Documentos bancarios y financieros

  • Estados bancarios recientes (3–12 meses)

  • Prueba de ahorros

  • Prueba del origen legítimo de los fondos

  • Declaración jurada de apoyo financiero (si se necesita)

  • Carta de referencia bancaria extranjera (a veces solicitada)

7. Prueba de dirección residencial en Chipre

  • Contrato de compraventa firmado

  • Factura de servicios públicos (si está disponible)

  • Carta del promotor (si la propiedad está en construcción o sobre plano)

8. Seguro médico (si aplica)

Algunas nacionalidades deben presentar:

  • Seguro médico privado que cubra:

    • Hospitalización

    • Atención ambulatoria

    • Emergencias médicas

9. Declaraciones exigidas por las autoridades chipriotas

  • Declaración de no intención de trabajar en Chipre
    (el solicitante confirma que no será empleado por un empleador chipriota)

  • Declaración de composición familiar
    (nombres, fechas de nacimiento y relación de cada miembro)

10. Curriculum Vitae (CV)

Para el solicitante principal y el cónyuge:

Incluye:

  • Educación

  • Historial laboral

  • Actividades empresariales

  • Puesto actual

11. Documentos adicionales (según el caso)

Las autoridades pueden solicitar:

  • Certificados fiscales

  • Documentos de registro de empresas (si el solicitante tiene negocios en el extranjero)

  • Pruebas de beca o educación para hijos dependientes

  • Prueba de mantenimiento de la inversión (tras la aprobación)

Resumen – Lista de documentos obligatorios

IDENTIDAD

  • Pasaporte + fotos

  • Copias de documento de identidad

ESTADO CIVIL

  • Certificado de matrimonio

  • Certificados de nacimiento

  • Prueba de estudios (si aplica)

ANTECEDENTES PENALES

  • Certificado de antecedentes penales

COMPRA DE PROPIEDAD

  • Contrato de compraventa (solo propiedad nueva)

  • Registro en Land Registry

  • Prueba de pago de 200.000 € + IVA

  • Comprobantes de transferencia bancaria

FINANZAS

  • Prueba de ingresos

  • Extractos bancarios

  • Prueba del origen de fondos

OTROS

  • Declaración de no empleo

  • CV

  • Seguro médico (si requerido)

  • Declaración familiar

1. Pasaporte y documentos de identificación

Para cada miembro de la familia incluido:

  • Pasaporte válido (todas las páginas, incluidas las páginas en blanco)

  • Copia del documento de identidad (si aplica)

  • Fotografías tamaño pasaporte (según especificaciones de Inmigración de Chipre)

2. Documentos de estado civil

Cónyuge

  • Certificado de matrimonio (con Apostilla / certificado por el Ministerio y traducido oficialmente)

  • Copia de pasaporte / DNI

  • Certificado de antecedentes penales (a veces solicitado según nacionalidad)

Niños menores de 18 años

  • Certificado de nacimiento

  • Copia del pasaporte

  • Prueba de custodia (si aplica)

Hijos de 18–25 años (dependientes)

Deben presentar TODOS los siguientes documentos:

  • Certificado de nacimiento

  • Carta de matrícula universitaria que confirme estudios a TIEMPO COMPLETO

  • Prueba de dependencia económica del solicitante principal

  • Declaración que confirme que no están casados

  • Copia del pasaporte

Padres del solicitante principal o del cónyuge

(Si están incluidos en la categoría ampliada de PR)

  • Certificado de nacimiento o documento de relación familiar

  • Copia del pasaporte

  • Prueba de dependencia (si se solicita)

  • Prueba de ingresos adicional (+8.000 € por cada padre)

3. Certificados de antecedentes penales

Para miembros de la familia de 18 años o más (según nacionalidad):

  • Certificado de antecedentes penales emitido por:

    • el país de origen

    • el país de residencia permanente (si es diferente)

(Los menores de 18 normalmente están exentos, pero a ciertas nacionalidades se les puede solicitar.)

4. Prueba de ingresos

No se requiere para cada miembro individual.

Pero si se incluyen padres o hijos adultos, el solicitante principal debe demostrar:

  • +5.000 € por cada hijo dependiente

  • +8.000 € por cada padre dependiente

(Esta prueba debe provenir de los documentos financieros del solicitante principal, no del miembro de la familia.)

5. Seguro médico (si es requerido)

Algunas nacionalidades deben presentar, para cada miembro de la familia:

  • Seguro médico privado que cubra:

    • hospitalización

    • atención ambulatoria

    • emergencias médicas

6. Declaración de composición familiar

Requerida para todos los miembros incluidos:

Debe incluir:

  • Nombre completo

  • Fecha de nacimiento

  • Número de pasaporte

  • Relación con el solicitante principal

Firmada por el solicitante principal.

7. Poder notarial (si es necesario)

Si los documentos se presentan a través de un abogado o representante:

  • Puede requerirse un poder notarial de cada miembro adulto.

Derechos y obligaciones después de la obtención
El solicitante tiene derecho

Derechos después de obtener la Residencia Permanente de Chipre (Regulation 6(2))

1. Derecho vitalicio a vivir en Chipre

La residencia permanente es válida de por vida mientras se cumplan los requisitos.
No es necesario renovarla.

2. Entrada sin visa a Chipre

Los residentes pueden entrar a Chipre en cualquier momento sin visa, independientemente de la nacionalidad.

Pueden:

  • Entrar libremente

  • Permanecer el tiempo que deseen

  • Usar los carriles de residentes en el aeropuerto

3. Derecho a vivir en Chipre a tiempo completo o parcial

Los titulares pueden:

  • Vivir permanentemente en Chipre, o

  • Visitar ocasionalmente (sin requisitos de estancia mínima)

Regla obligatoria:

  • Visitar Chipre al menos una vez cada 2 años.

4. Derecho a poseer propiedades en Chipre

Los residentes permanentes pueden:

  • Poseer varias propiedades

  • Comprar inmuebles residenciales y comerciales

  • Invertir en propiedades vacacionales o de alquiler

No hay restricciones sobre cantidad o tipo de propiedad después de la aprobación.

5. Acceso a la educación

Los residentes y sus hijos pueden acceder a:

  • Escuelas públicas (gratuitas)

  • Colegios privados en inglés

  • Escuelas internacionales

  • Universidades en Chipre y la UE (a menudo con tarifas reducidas como residentes de la UE)

6. Acceso a la atención médica

Pueden acceder a:

  • Clínicas y hospitales privados

  • Sistema público (GESY) después de registro y contribuciones

7. Derecho a crear y poseer una empresa en Chipre

Los titulares pueden:

  • Registrar empresas

  • Tener acciones

  • Recibir dividendos

  • Administrar sus propios negocios

Nota: No pueden trabajar como empleados bajo la categoría 6(2).

8. Derecho a solicitar la Residencia de Larga Duración de la UE

Después de 5 años de residencia real en Chipre, pueden solicitar:

  • Permiso de Residente de Larga Duración de la UE

9. Derecho a solicitar la ciudadanía (opcional)

Si se mudan a vivir a Chipre a tiempo completo y cumplen los requisitos, pueden solicitar la naturalización.

10. Derecho de los miembros de la familia a vivir en Chipre

El cónyuge y los hijos hasta 25 años pueden:

  • Vivir en Chipre

  • Estudiar en Chipre

  • Entrar sin visa

  • Usar la residencia como base para futura reubicación

11. Derecho a un entorno seguro de la UE

Chipre ofrece:

  • Baja criminalidad

  • Fuertes protecciones legales de la UE

  • Sistema bancario estable

  • Estilo de vida familiar

12. Derecho a trabajar fuera de Chipre

Pueden continuar:

  • Trabajo remoto

  • Actividades empresariales internacionales

  • Empleo en el extranjero

Chipre no limita los ingresos extranjeros.

Licencia de empresa consultora: Registered & Licensed Estate Agency - R.N. 488, L.N. 344/E
Está viendo
Residencia Permanente en Chipre mediante Inversión – Trámite Acelerado | Nueva propiedad desde 300.000 € en Limassol y Pafos
Chipre Chipre
de
$348,988
Pregunte lo que quiera
Presentar su solicitud a un asesor de inmigración
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Volver a Dejar una solicitud
Otros programas de inmigración
Residencia permanente
Cyprus Permanent Residence via investments
Cyprus Permanent Residence via investments
Chipre Chipre
de
$330,000
Tipo de programa de inmigración Residencia permanente
Plazo de obtención de 2 meses
El programa de residencia por inversión en Chipre permite a los solicitantes seleccionados y a sus familias obtener un permiso de inmigración chipriota con una duración ilimitada en dos meses. Un inversor puede solicitar la ciudadanía chipriota después de cinco años de residir en el país com…
consultor de inmigración
Luxe Real Estate
Dejar una solicitud
Residencia permanente
Immigration program to Cyprus
Immigration program to Cyprus
Chipre Chipre
de
$3,971
Tipo de programa de inmigración Residencia permanente
Plazo de obtención de 6 meses
Cyprus Immigration ProgramaChipre ofrece varias rutas de inmigración para personas que buscan residencia, trabajo o ciudadanía. Las opciones más populares incluyen el Programa de Residencia Permanente, Visas de Empleo, Visas de Estudiante y Ciudadanía por Naturalización. The Cyprus Permanent…
consultor de inmigración
Smart Investment Group Ltd
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
consultor de inmigración
Smart Investment Group Ltd
Idiomas hablados
English, Русский, Українська