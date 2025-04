Immigration program to Cyprus

Sobre el Programa de Inmigración

Cyprus Immigration Programa

Chipre ofrece varias rutas de inmigración para personas que buscan residencia, trabajo o ciudadanía. Las opciones más populares incluyen el Programa de Residencia Permanente, Visas de Empleo, Visas de Estudiante y Ciudadanía por Naturalización. The Cyprus Permanent Residency Program is especially attractive for non-EU nationals, allowing property investors and financially independent individuals to live in Cyprus with minimal stay requirements. Chipre también ofrece un sistema tributario familiar, alta calidad de vida y acceso a la UE.