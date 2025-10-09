Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Giolou
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Giolou, Chipre

casas independientes
3
3 propiedades total found
Villa en Giolou, Chipre
Villa
Giolou, Chipre
Dormitorios 3
Área 140 m²
Discover the charm of traditional Cypriot living with this beautiful 3-bedroom stone-built h…
$348,870
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Giolou, Chipre
Villa
Giolou, Chipre
Dormitorios 3
Área 140 m²
Discover the charm of traditional Cypriot living with this beautiful 3-bedroom stone-built h…
$348,870
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa en Giolou, Chipre
Villa
Giolou, Chipre
Dormitorios 3
Área 140 m²
Discover the charm of traditional Cypriot living with this beautiful 3-bedroom stone-built h…
$348,870
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
AdriastarAdriastar
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Giolou, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir