Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Gerovasa
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Gerovasa, Chipre

2 propiedades total found
Apartamento en Gerovasa, Chipre
Apartamento
Gerovasa, Chipre
Una bonita finca residencial de 219m2 con antigua casa pequeña (necesita renovación completa…
$57,616
Dejar una solicitud
Apartamento en Gerovasa, Chipre
Apartamento
Gerovasa, Chipre
Una bonita tierra agrícola de 2676m2 con vista panorámica en el pueblo de Lofou en Limassol.…
$138,279
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Gerovasa, Chipre

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir