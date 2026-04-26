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Casas en Venta en Filousa Chrysochous, Chipre

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Casa 3 habitaciones en Filousa Chrysochous, Chipre
Casa 3 habitaciones
Filousa Chrysochous, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Villa de tres (3) dormitorios en venta. Incluye un estudio - oficina (en planta baja). Esta…
$408,677
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
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