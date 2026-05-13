Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Fasoula Lemesou
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Fasoula Lemesou, Chipre

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Fasoula Lemesou, Chipre
Casa 4 habitaciones
Fasoula Lemesou, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
Amplia casa independiente de 4 dormitorios en alquiler en Fasoula, Limassol — un tranquilo p…
$4,672
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir