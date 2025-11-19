Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. East Paphos Municipality
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vistas al mar

Adosados del mar en Venta en East Paphos Municipality, Chipre

Yeroskipou
12
Konia
3
2 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
A residential complex with unique designs, harmoniously blending nature with modern architec…
$805,597
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
