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Alquiler a largo plazo de villas con vistas al mar en East Paphos Municipality, Chipre

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2 propiedades total found
Villa de tres dormitorios en Konia, Chipre
Villa de tres dormitorios
Konia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Alquiler: Una amplia residencia en planta baja en la zona muy deseable y tranquila de Konia…
$4,950
por mes
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Fox Smart Estate Agency
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villa de 5 dormitorios en Yeroskipou, Chipre
villa de 5 dormitorios
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Alquiler: Esta villa independiente, lista para llaves, ofrece una amplia y lujosa vida con 3…
$10,936
por mes
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Parámetros de las propiedades en East Paphos Municipality, Chipre

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