  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Propiedad comercial
  6. Vistas al mar

Alquiler a largo plazo de bienes raíces comerciales con vistas al mar en East Limassol Municiplaity, Chipre

Demos Agiou Athanasiou
9
Germasogeia
12
1 propiedad total found
Oficina 225 m² en Germasogeia, Chipre
Oficina 225 m²
Germasogeia, Chipre
Área 225 m²
Oficinas modernas de lujo en el corazón de la primera zona de negocios, construcción resiste…
$12,676
por mes
Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
